«Останнє слово буде за українськими військовими» – Одеська ОВА про розмінування портів

Останнє слово у питанні можливого розмінування портів буде за українськими військовими. Про це у коментарі Радіо Свобода сказав речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Що стосується розмінування наших портів, я впевнений, що тут останнє слово за нашими військовими. Ми розуміємо, що зниження безпековості регіону, зниження безпековості нашої оборони не те, що не стоїть на порядку денному, а взагалі не може обговорюватися. Тому, я впевнений, що без військових тут не обійдеться, все-таки вирішальне слово буде за ними. Це прекрасно всі розуміємо», – зазначив він.

Братчук також висловив впевненість, що розблокування експорту українського зерна «не буде за рахунок безпеки України».

Російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з чиновниками ООН у Стамбулі у середу 13 липня для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники чотиристоронніх переговорів домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерреша, під час чотиристоронньої зустрічі у Стамбулі сторони досягли «критичного» прогресу щодо експорту зерна з України морським шляхом.

Перед цим міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників та України як незалежної держави.