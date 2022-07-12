До українських портів уже зайшли 16 суден, які будуть перевозити українське зерно – Мінінфраструктури

До дунайських портів України через гирло Бистре вже зайшли 16 торговельних суден, які будуть перевозити українське зерно на зовнішні ринки, ще близько 90 чекають на рейд Сулінського каналу, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.

«Станом на 20:00 12 липня 2022 року шістнадцять торговельних суден, які будуть перевозити українську аграрну продукцію на зовнішні ринки, уже пройшли каналом гирла Бистре суднового ходу р. Дунай – Чорне море й очікуватимуть на завантаження українським зерном. Ще понад 90 суден очікують на рейді каналу Суліна своєї черги аби зайти саме в українські порти», – йдеться в повідомленні.

У міністерстві наголошують, що загалом на рейді румунського каналу Суліна перебувають 135 суден.

Прохід гирлом Бистре до українських Дунайських портів («Ізмаїл», «Рені» та «Усть-Дунайськ») став можливим два дні тому завдяки звільненню від російських військ острова Зміїний, наголошують в Мінінфраструктури.

Заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков заявив, що наразі його пропускна здатність дають можливість приймати лише 4 судна при необхідності щонайменше 8 суден на добу.

За його словами, також ведуться переговори з румунськими колегами та представниками Єврокомісії щодо збільшення кількості проходжень через Сулінський канал. Він сподівається, що завдяки цьому Україна зможе наростити щомісячний експорт зернових на 500 тисяч тонн.

На 13 липня запланована зустріч військових делегацій Росії, України та Туреччини з представниками ООН, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований російським повномасштабним вторгненням до України.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.