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Переговори щодо експорту зерна повинні проходити під егідою ООН – МЗС України

Вантажне судно Zhibek Zholy під російським прапором біля турецького порту Карасу, Туреччина, 3 липня 2022 року. На судні зерно, яке, за даними влади України, було вивезене із окупованого Росією порту Бердянська

Міністерство закордонних справ прокоментувало завтрашні чотиристоронні переговори в Стамбулі за участі представників України, Росії, Туреччини та ООН. Як повідомив Радіо Свобода речник відомства Олег Ніколенко, Київ наполягає на залученості до переговорів Організації Об’єднаних Націй.

«Україна виступає за те, щоб питання розблокування українського зерна вирішувалося під егідою ООН. У цьому контексті ми вдячні генсекретарю Антоніу Ґутеррішу за активні зусилля із пошуку рішення, яке гарантуватиме безпеку південних регіонів нашої держави», – заявив Ніколенко.

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Він також підкреслив, що зустріч у Стамбулі буде чотиристоронньою за участі експертів. Не йдеться про нібито двосторонні переговори між російськими та турецькими делегатами за участі України та спостереження ООН, як їх наразі намагається презентувати Росія.

«Обговорюватимуться модальності функціонування морських коридорів для експорту зернових. При цьому, ключовим елементом позиції української сторони залишатимуться питання безпеки», – додав речник МЗС.

Раніше сьогодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар анонсував зустріч військових делегацій Росії, України та Туреччини з представниками ООН 13 липня, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований російським повномасштабним вторгненням до України.

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