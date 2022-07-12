Бізнес заощаджує пів мільйона доларів щодня завдяки звільненню Зміїного – АМПУ

Завдяки звільненню острова Зміїний та деблокаді гирла Бистре бізнес заощаджує щонайменше півмільйона доларів на добу. Про це повідомляють у Адміністрації морських портів України 12 липня.

«Додаткове вікно можливості дозволить пришвидшити темпи проведення суден-зерновозів до Дунайських портів. Паралельно ми працюємо з Румунськими колегами, аби логістичні процеси були максимально швидкими та ефективними», – зазначив голова АМПУ Олексій Востріков.

Острів Зміїний у Чорному морі перебував під тимчасовою російською окупацією, починаючи з нападу РФ у перші дні повномасштабної війни. 30 червня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські військові залишили острів.

Міноборони Росії підтвердило виведення своїх військових зі Зміїного і назвало його «кроком доброї волі». Таке пояснення російськими військовими своїх дій викликало кепкування з боку українських користувачів соцмереж.

4 липня на острові Зміїний встановили прапор України.