Делегати України, Росії та Туреччини обговорять у Стамбулі експорт зерна – турецьке Міноборони

Військові делегації Росії, України та Туреччини зустрінуться з представниками ООН 13 липня, щоб обговорити безпечний експорт українського зерна, заблокований російським повномасштабним вторгненням до України.

Зустріч відбудеться в Стамбулі, повідомив 12 липня міністр оборони Туреччини Хулусі Акар.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 11 липня в окремих телефонних розмовах із президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським обговорив питання експорту українського зерна.

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Як заявив урядовий офіс комунікацій, який цитує агентство Anadolu, Ердоган сказав Путіну, що настав час вжити заходів щодо плану ООН щодо створення безпечних коридорів у Чорному морі для експорту зерна. Він також повторив, що слід домовитися про тривалий і справедливий мир, щоб припинити війну.

Західні країни посилили свої вимоги щодо відкриття портів, аби розблокувати транспортування зерна, особливо до країн Близького Сходу та Африки. Ці регіони залежать від українського зерна, щоб прогодувати своє населення.

Україна та західні держави звинувачують Росію у крадіжці українського зерна і блокуванні українських портів, що загрожує продовольчим поставкам у світі.

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На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна у ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародна спільнота закликає Росію розблокувати порти та дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно з українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.