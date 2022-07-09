Окупанти на Херсонщині не дозволяють гасити пожежі на полях – Нацполіція

Національна поліція відкрила кримінальні провадження через знищення врожаю на окупованій Херсонщині. Про це відомство повідомило 9 липня.

«Через постійні обстріли гасити такі пожежі на деокупованих територіях вкрай важко, а на окупованих землях росіяни навмисно не дозволяють гасити займання, загарбники знищують склади з зерном, сільськогосподарську техніку та сонячні електростанції. Аби врятувати хоч частину врожаю, люди працюють на техніці поруч зі стіною вогню», – заявляють правоохоронці.

За їхніми даними, лише протягом поточного тижня в Херсонській області фіксувалися пожежі в лісах та на полях, спричинені обстрілами. Біля села Розлив Білозерської територіальної громади зайнялися 12 гектарів посівів зернових. Також горів сосновий ліс в Олешківській територіальній громаді.

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Пожежі ніхто не зміг загасити через присутність російських військ, заявляє поліція.

«Внаслідок обстрілу Генічеського району спалахнула пожежа на полі з пшеницею біля селища міського типу Новоолексіївка та села Новопокровка. Вигорів врожай та сільськогосподарська техніка», – йдеться в одному з прикладів, наведених поліцією.

Правоохоронці реєструють кримінальні провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни через факти знищення врожаю.

2 липня голова Станіславської об’єднаної територіальної громади на Херсонщині Іван Самойленко розповів, що підприємства та фермерські господарства громади розпочали збирання ранніх зернових культур. Внаслідок обстрілів згоріли близько 100 гектарів пшениці, повідомив голова ОТГ.