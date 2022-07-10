Обмеженням експорту зерна з України Росія могла докластися до заворушень на Шрі-Ланці – Блінкен

Обмеження Росією експорту українського зерна, можливо, сприяло заворушенням на Шрі-Ланці, вважає державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Спілкуючись із журналістами в Бангкоку 10 липня, він висловив занепокоєння, що дефіцит зерна може призвести й до інших криз по світу.

Блінкен знову закликав Росію дозволити приблизно 20 мільйонам тонн зерна залишити Україну.

«Те, що ми бачимо в усьому світі – це дедалі більша невпевненість у доступі до харчів, яка значно посилилася через російську агресію проти України», – заявив державний секретар.

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Він додав, що це також вплинуло на Таїланд, де ціни на добрива «зросли до небес» через блокаду українських портів.

На думку держсекретаря, це матиме серйозні наслідки для такої сільськогосподарської країни, як Таїланд, «оскільки відсутність добрив, як ми знаємо, означає, що наступного року врожайність знизиться, а ціни потенційно зростуть».

Президент і прем’єр-міністр Шрі-Ланки погодилися піти у відставку після штурму протестувальниками їхніх офіційних резиденцій 9 липня. Протести в країні викликали економічні складнощі, в тому числі брак продовольства та палива.

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Щороку мільйони тонн українського зерна експортуються до Африки, Близького Сходу та інших частин світу. Але експорт було припинено, через блокаду портів Чорного моря України російським флотом.

Москва заявляє, що дозволить українським кораблям, завантаженим продуктами, вийти, якщо українські військові розмінують води біля Одеси та інших портів.

Але Україна каже, що не може розмінувати узбережжя, оскільки Росія «використовуватиме зернові коридори для нападу на південь України».

На Росію та Україну разом припадає майже третина світових поставок пшениці. За даними ООН, у 2019 році на Україну припадало 16% світових поставок кукурудзи та 42% соняшникової олії.