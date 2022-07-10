Опозиція Шрі-Ланки створить новий уряд, президент і прем’єр йдуть у відставку

Опозиційні партії Шрі-Ланки зустрінуться 10 липня, щоб узгодити новий уряд. Це сталося на наступний день після того, як президент і прем’єр-міністр країни погодилися піти у відставку після масових протестів.

Президент Готабая Раджапакса та прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе погодилися піти з посад після того, як протестувальники, обурені економічною кризою в країні, увірвалися в резиденції обох лідерів і підпалили одну з будівель.

Опозиційний депутат Матьяпаранан Абрагам Сумантріан заявив, що всі опозиційні партії разом можуть легко зібрати 113 членів, необхідних для демонстрації більшості в парламенті. Тому вони вимагатимуть від президента призначити новий уряд, а потім піти у відставку. За його словами, сторони сподіваються досягти консенсусу 10 липня.

Відповідно до конституції, якщо і президент, і прем’єр-міністр подадуть у відставку, голова парламенту стане тимчасовим президентом.

Прем’єр-міністр Вікремесінгхе заявив, що залишить посаду, коли буде сформовано новий уряд. Через кілька годин спікер парламенту Махінда Япа Абейвардена заявив, що президент піде у відставку 13 липня.

Тиск на двох лідерів посилився, коли економічна криза спричинила гострий дефіцит товарів першої необхідності, ускладнивши людям доступ до їжі, палива та інших необхідних речей.

Ситуація в столиці Коломбо 10 липня була спокійною. Деякі протестувальники все ще залишалися біля резиденції президента, частини якої були розгромлені.

Міжнародний валютний фонд, який веде переговори з урядом Шрі-Ланки про можливу допомогу в розмірі 3 мільярдів доларів, 10 липня заявив, що уважно стежить за ситуацією.

Минулого місяця Вікремесінгхе заявив про колапс економіки країни.

Економічна криза Шрі-Ланки виникла після того, як пандемія COVID-19 завдала удару по економіці, що залежить від туризму, і скоротила грошові перекази від іноземних працівників.