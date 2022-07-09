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Шрі-Ланка: протестувальники штурмували резиденцію президента

Протестувальники на території президентської резиденції в Коломбо, Шрі-Ланка, 9 липня 2022 року

Протестувальники на Шрі-Ланці 9 липня штурмували резиденцію президента на тлі політичної кризи в країні через серйозні економічні проблеми.

Тисячі жителів Шрі-Ланки, багато з яких звинувачують у проблемах президента Готабаю Раджапаксу, пробилися через поліцейські барикади та зайняли офіційну резиденцію президента.

Жителі Шрі-Ланки обурені тим, як уряд дає раду з економічною кризою, що поставила країну на межу краху.

Криза призвела до значного дефіциту товарів першої необхідності, таких як паливо, ліки та газ для приготування їжі. Це змушує людей стояти в довгих чергах, аби купити обмежені запаси.

Були суперечливі повідомлення про те, чи президента Раджапаксу вивезли в безпечне місце днем раніше, чи він втік безпосередньо перед тим, як протестувальники захопили резиденцію. Телевізійні трансляції показали колону автомобілів, схожу на кортеж президента, в головному міжнародному аеропорту країни.

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса після голосування на президентських виборах, які він виграв, у листопаді 2019 року
Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса після голосування на президентських виборах, які він виграв, у листопаді 2019 року

Але наразі не було підтвердження того, чи Раджапакса залишив острів. Представник уряду заявив Associated Press, що не має інформації про місцезнаходження президента.

Минулого місяця прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе оголосив про колапс економіки країни.

Уряд вів переговори з Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргових платежів, але заява про банкрутство уряду ускладнила переговори.

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