Шрі-Ланка: протестувальники штурмували резиденцію президента

Протестувальники на Шрі-Ланці 9 липня штурмували резиденцію президента на тлі політичної кризи в країні через серйозні економічні проблеми.

Тисячі жителів Шрі-Ланки, багато з яких звинувачують у проблемах президента Готабаю Раджапаксу, пробилися через поліцейські барикади та зайняли офіційну резиденцію президента.

Жителі Шрі-Ланки обурені тим, як уряд дає раду з економічною кризою, що поставила країну на межу краху.

Криза призвела до значного дефіциту товарів першої необхідності, таких як паливо, ліки та газ для приготування їжі. Це змушує людей стояти в довгих чергах, аби купити обмежені запаси.

Були суперечливі повідомлення про те, чи президента Раджапаксу вивезли в безпечне місце днем раніше, чи він втік безпосередньо перед тим, як протестувальники захопили резиденцію. Телевізійні трансляції показали колону автомобілів, схожу на кортеж президента, в головному міжнародному аеропорту країни.

Але наразі не було підтвердження того, чи Раджапакса залишив острів. Представник уряду заявив Associated Press, що не має інформації про місцезнаходження президента.

Минулого місяця прем’єр-міністр Раніл Вікремесінгхе оголосив про колапс економіки країни.

Уряд вів переговори з Міжнародним валютним фондом щодо реструктуризації боргових платежів, але заява про банкрутство уряду ускладнила переговори.