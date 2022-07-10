Мусульмани світу відзначають Курбан-Байрам на тлі подорожчання харчів через російську агресію

Мільйони мусульман по всьому світу цими днями відзначають Ід аль-Адха (Курбан-Байрам, або Свято жертвоприношення) на тлі зростання цін на харчі.

У деяких країнах, в тому числі в Афганістані, Ірані та державах Центральної Азії, свято почалося 9 липня, натомість в інших частинах світу, в тому числі в Пакистані та Індонезії його відзначають 10 липня.

Чотириденне святкування традиційно супроводжують ритуальним забоєм худоби, м’ясо розподіляють між родичів, сусідів та нужденних.

Однак цього року свято відбувається в умовах подорожчання харчів по всьому світу, спричиненого повномасштабним вторгненням Росії до України. Через це чимало вірян не змогли дозволити собі зарізати худобу.

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У Афганістані напередодні Курбан-Байраму зазвичай спостерігається високий попит на свійських тварин. Але цього року глобальне зростання цін на продовольство та економічна руйнація після захоплення влади в країні рухом «Талібан» зробили це недосяжним для багатьох афганців.

На сході України десятки українських мусульман зібралися 9 липня, щоб відсвяткувати Курбан-Байрам у мечеті в Костянтинівці – останній діючій мечеті на підконтрольній Україні території Донбасу.

Зібрання складалося переважно з військових і бойових медиків із різних підрозділів: кримських татар та навернених вихідців із Харкова, Києва та заходу України. Були присутні лише деякі місцеві жителі, позаяк війна змусила багатьох тікати до західних регіонів країни.

Також майже мільйон мусульман з усього світу прибули цього тижня до священного міста Мекка в Саудівській Аравії – це найбільше паломництво з часів пандемії COVID-19.