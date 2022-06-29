МЗС України відповіло Захаровій, яка звинуватила Захід у продовольчій кризі

У Міністерстві закордонних справ України відповіли на звинувачення речниці російського МЗС, що ЄС, США та Велика Британія, буцімто, винні у продовольчій кризі.

«Блокада Росією морських портів України підриває глобальну продовольчу безпеку. Якщо українське зерно не буде звільнено, на світ чекає голод. Мільйони людей стали заручниками брудних ігор Москви», – наголосив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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29 червня речниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила у продовольчій кризі ЄС, США та Велику Британію, заявивши, що «Росія готова експортувати мільйони тонн зерна, якщо зняти західні заборони».

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.