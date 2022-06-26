У Мінагрополітики заявляють про позитивну динаміку продажу зерна

У Міністерстві аграрної політики України говорять про позитивну динаміку продажу зерна країною. До цифр, які були до 24 лютого, ще далеко, але це краще, ніж нічого. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.

«Активно працюємо над розширенням каналів, умовно скажемо, альтернативного експорту. Це залізничним транспортом через країни Східної Європи. Або автомобільним вантажним транспортом через країни Східної Європи та річковим транспортом по Дунаю. Загалом цифри від місяця до місяця позитивні. У нас у березні було 350 тисяч, 960 тисяч у квітні. Травень показав 1 мільйон 740 тисяч», – зауважив він.

До повномасштабного вторгнення Росії, додав він, Україна експортувала близько 5 мільйонів тонн зерна щомісяця.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. У 2021 році вона експортувала майже 45 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

В ООН заявляють, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.