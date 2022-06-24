«Ми не дозволимо Росії морити світ голодом»: у Берліні триває конференція з харчової безпеки

У Берліні 24 червня триває конференція з харчової безпеки, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини із посиланням на очільницю відомства Анналену Бербок.
«Ми солідарні з тими, хто найбільше страждає від глобальної продовольчої кризи. Ми не дозволимо Росії морити світ голодом», – йдеться в коментарі Бербок.
Пресслужба міністерства вказує на те, що саме дії Росії призводять до дефіциту продовольства.
«Однак ми бачимо, що санкції мають опосередкований вплив (на інші країни – ред.), і працюємо над тим, щоб їх полегшити. Але ці наслідки другорядні в порівнянні з брутальною війною Росії, блокуванням портів та перешкоджанням збору врожаю», – стверджує МЗС.
За заявою, країни-учасниці конференції об’єдналися заради досягнення кількох цілей у контексті проблеми продовольства:
- пришвидшення експорту харчів із України
- посилення гуманітарної допомоги
- протидії основним чинникам вразливості та кліматичній кризі
- полегшенні можливого опосередкованого впливу санкцій на треті країни
На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.
Читайте також: Ситуацію в Калінінграді не можна порівнювати з блокуванням українського зерна – Боррель
Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.
Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ