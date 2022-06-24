«Ми не дозволимо Росії морити світ голодом»: у Берліні триває конференція з харчової безпеки

У Берліні 24 червня триває конференція з харчової безпеки, повідомляє Міністерство закордонних справ Німеччини із посиланням на очільницю відомства Анналену Бербок.

«Ми солідарні з тими, хто найбільше страждає від глобальної продовольчої кризи. Ми не дозволимо Росії морити світ голодом», – йдеться в коментарі Бербок.

Пресслужба міністерства вказує на те, що саме дії Росії призводять до дефіциту продовольства.

«Однак ми бачимо, що санкції мають опосередкований вплив (на інші країни – ред.), і працюємо над тим, щоб їх полегшити. Але ці наслідки другорядні в порівнянні з брутальною війною Росії, блокуванням портів та перешкоджанням збору врожаю», – стверджує МЗС.

За заявою, країни-учасниці конференції об’єдналися заради досягнення кількох цілей у контексті проблеми продовольства:

пришвидшення експорту харчів із України

посилення гуманітарної допомоги

протидії основним чинникам вразливості та кліматичній кризі

полегшенні можливого опосередкованого впливу санкцій на треті країни

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

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Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.