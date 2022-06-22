МЗС про перспективи 4-сторонніх переговорів щодо зерна: конкретних домовленостей немає

Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини й ООН у Стамбулі щодо вивезення українського зерна наразі не досягнуто, заявили в українському Міністерстві закордонних справ.

«Україна вітає зусилля генерального секретаря ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів. Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами. Конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН наразі не досягнуто», – заявив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

Він наголосив, що «як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки».

Напередодні турецька газета Milliyet із посиланням на джерела в оточенні президента Туреччини повідомила, що наступного тижня у Стамбулі можуть відбутися переговори між Україною, Росією, Туреччиною та представниками ООН щодо вивезення зерна з України.

Склад переговорної групи наразі невідомий. Видання пише, що у зустрічі можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш.

Раніше речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив контакти з Туреччиною щодо вивезення зерна з України та додав, що переговори пройдуть по лінії міноборони.

У пресслужбі ООН конкретну дату можливих переговорів наразі не називають. Українська сторона раніше висловлювала побоювання, що Росія може скористатися деблокацією портів для нападу на Одесу.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.