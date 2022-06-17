Maxar: судна під російським прапором перевозять зерно з України до Сирії

Судна під російським прапором перевозять зерно з України до Сирії, повідомила компанія супутникової зйомки Maxar. Зокрема, вона наводить травневі фотографії двох російських суховантажів у порту анексованого Росією Севастополя, на які відбувається навантаження зерна.

Через кілька днів ці ж судна пришвартувалися в Сирії для розвантаження. Ще один знімок навантаження зерна у Севастополі було зроблено у червні.

Україна звинувачує Росію у крадіжці зерна з окупованих нею територій та спробі продажу його за кордоном. Росія це заперечує.

Раніше також проєкт Радіо Свобода «Схеми» у своєму розслідуванні показав масштаби, в яких Росія вивозить українське зерно з окупованих територій.

Наразі українські морські порти заблоковані. Низка країн, зокрема Туреччина та Франція, заявили про готовність допомогти Україні зі зняттям блокади портів, але українська влада побоюється, що Росія скористається морським коридором для нападу на Одесу, якщо підходи до портів будуть розміновані.

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив напередодні, що Париж із європейськими колегами опрацьовує маршрут вивезення зерна з України через Румунію. Йдеться про 22 мільйони тонн українського зерна, які неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. Із заявою про пошук альтернативних засобів вивезення зерна з території України виступила і американська адміністрація.

Україна є четвертим за величиною експортером зерна у світі. У 2021 році вона експортувала майже 45 мільйонів тонн зернових та зернобобових культур.

В ООН заявляють, що російське вторгнення в Україну може призвести до збільшення кількості тих, хто голодує у світі, на 18 мільйонів.