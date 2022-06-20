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В Україні з’явиться спецпредставник у справах Африки – Зеленський у зверненні до Африканського Союзу

Володимир Зеленський зазначив, що саме для Африки глобальний ріст цін на продовольство, спровокований російською агресією, став особливою проблемою

Африка опинилася «в заручниках» через російську агресію проти України – про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до Бюро Асамблеї Африканського Союзу 20 червня.

«Африка фактично в заручниках. В заручниках у тих, хто розв’язав війну проти нашої держави. Так, це саме війна. Війна Росії проти України. Не криза, не конфлікт, як досі іноді визначають. Ні, це – війна! Жорстока, загарбницька війна», – наголосив він.

Зеленський зазначив, що саме для Африки глобальний ріст цін на продовольство, спровокований російською агресією, став особливою проблемою. Він визнав, що є й інші чинники – зростання кількості населення на Африканському континенті, продовження економічного відновлення після пандемії, брак фінансових ресурсів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно вищими цінами. Водночас президент вказав на те, що ще 23 лютого продовольчої кризи поточних масштабів не існувало.

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«Вже – це правда – відбувалися незвичні інфляційні процеси в різних частинах світу. Різні держави вже спрямували колосальні грошові ресурси на підтримку економіки в умовах кризи через COVID-19. Однак не було нічого навіть схожого на дефіцит продовольства. Криза почалась саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному й Азовському морях», – підкреслив Зеленський.

Голова держави вказав на те, що голос африканських країн у Раді безпеки ООН «не був почутий повною мірою».

«І це правильно, що Африканський Союз проявляє принципову активність, захищаючи інтереси всіх жителів вашого континенту. Однак ваш голос має звучати достатньо вагомо в усіх міжнародних структурах. І якщо їх для цього потрібно реформувати, зокрема, Раду Безпеки ООН, значить, потрібно це зробити», – вважає він.

Зеленський нагадав, що за його каденції Україна затвердила першу Стратегію розвитку відносин з державами Африки.

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«Буде активізований діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює й спеціальний представник України у справах Африки», – анонсував він.

Крім того, президент повідомив, що розпорядився підготувати перше регіональне турне міністра закордонних справ України державами Субсахарської Африки.

«Звичайно, маємо розвивати й міжпарламентський діалог. Для цього я ініціюю візити в країни Африки представників Верховної Ради України», – додав він.

Зеленський також запросив представників Африканського союзу відвідати Україну і запропонував підготувати політико-економічну конференцію «Україна – Африка».

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

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