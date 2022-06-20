В Україні з’явиться спецпредставник у справах Африки – Зеленський у зверненні до Африканського Союзу

Африка опинилася «в заручниках» через російську агресію проти України – про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні до Бюро Асамблеї Африканського Союзу 20 червня.

«Африка фактично в заручниках. В заручниках у тих, хто розв’язав війну проти нашої держави. Так, це саме війна. Війна Росії проти України. Не криза, не конфлікт, як досі іноді визначають. Ні, це – війна! Жорстока, загарбницька війна», – наголосив він.

Зеленський зазначив, що саме для Африки глобальний ріст цін на продовольство, спровокований російською агресією, став особливою проблемою. Він визнав, що є й інші чинники – зростання кількості населення на Африканському континенті, продовження економічного відновлення після пандемії, брак фінансових ресурсів у багатьох держав, щоб купувати продовольство за значно вищими цінами. Водночас президент вказав на те, що ще 23 лютого продовольчої кризи поточних масштабів не існувало.

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«Вже – це правда – відбувалися незвичні інфляційні процеси в різних частинах світу. Різні держави вже спрямували колосальні грошові ресурси на підтримку економіки в умовах кризи через COVID-19. Однак не було нічого навіть схожого на дефіцит продовольства. Криза почалась саме 24 лютого, коли російський флот заблокував українські порти на Чорному й Азовському морях», – підкреслив Зеленський.

Голова держави вказав на те, що голос африканських країн у Раді безпеки ООН «не був почутий повною мірою».

«І це правильно, що Африканський Союз проявляє принципову активність, захищаючи інтереси всіх жителів вашого континенту. Однак ваш голос має звучати достатньо вагомо в усіх міжнародних структурах. І якщо їх для цього потрібно реформувати, зокрема, Раду Безпеки ООН, значить, потрібно це зробити», – вважає він.

Зеленський нагадав, що за його каденції Україна затвердила першу Стратегію розвитку відносин з державами Африки.

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«Буде активізований діалог з усіма країнами континенту. Найближчим часом запрацює й спеціальний представник України у справах Африки», – анонсував він.

Крім того, президент повідомив, що розпорядився підготувати перше регіональне турне міністра закордонних справ України державами Субсахарської Африки.

«Звичайно, маємо розвивати й міжпарламентський діалог. Для цього я ініціюю візити в країни Африки представників Верховної Ради України», – додав він.

Зеленський також запросив представників Африканського союзу відвідати Україну і запропонував підготувати політико-економічну конференцію «Україна – Африка».

Станом на 21 травня, за словами президента Володимира Зеленського, Росія заблокувала в українських портах 22 мільйони тонн продовольства, яке «поступово краде його, вивозить і намагається продати».

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.