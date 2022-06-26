У Мінагрополітики відреагували на пропозиції Білорусі та Росії щодо вивезення українського зерна

У Мінагрополітики України відреагували на пропозиції Білорусі і Росії щодо вивезення українського зерна – «немає можливості їм довіряти». Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії заявив Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України.



«Довіряти заявам цих двох країн немає можливості. 00-09-45 Якщо будуть надані чіткі механізми міжнародних гарантій, військовий супровід під парасолькою ООН, наприклад, або інші. Якщо буде чіткий механізм міжнародних гарантій, тоді можна буде їх коментувати Україні з точки зору прийнятності. А щодо заяв країни-агресора чи колаборанта – немає серйозних підстав для якоїсь їхньої реальної імплементації чи подальшого обговорення», – сказав він.

Допомогти вивезти українське зерно обіцяють Туреччина та Німеччина. За даними СNN, перші судна з українською кукурудзою, прорвавши блокаду, дійшли до Іспанії. Вивезти зерно також запропонували Білорусь та Росія.

На початку червня президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва не перешкоджатиме вивезенню зерна з України. Він запропонував зробити це через окуповані Росією порти Маріуполя і Бердянська, порти, контрольовані Україною, та залізницею через Румунію, Польщу і Білорусь.

Україна є одним із найбільших у світі експортерів пшениці, кукурудзи і соняшникової олії, але російські війська наразі блокують українські чорноморські порти, ставлячи під загрозу світові продовольчі постачання.

На сьогодні 22 мільйони тонн українського зерна неможливо вивезти через блокування чорноморських портів Росією. 13 червня Україна поставила першу партію зерна в ЄС новим морським шляхом через Балтійське море.

Міжнародне співтовариство закликає Росію розблокувати порти й дозволити експорт українського зерна. Зокрема ООН закликала Росію дозволити вивезти зерно із українських портів.

Москва заявляла, що готова наростити постачання продовольства, якщо з неї знімуть санкції, запроваджені через війну проти України.

Велика Британія відразу ж звинуватила Росію в «намаганні змусити світ платити викуп», наполягаючи на тому, що послаблення санкцій не буде. А у Білому домі заявили, що переговори про послаблення санкцій проти Росії, щоб отримати експорт зерна, не ведуться.