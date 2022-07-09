«Щоб ніяких фашистів, паразитів поруч із нами не було»: верховний муфтій Росії підтримав війну з Україною

Верховний муфтій Росії Талгат Таджуддін під час святкової проповіді в Уфі з нагоди мусульманського свята жертвопринесення Курбан-байрам відкрито підтримав війну з Україною. Він заявив, що її необхідно довести до кінця, «щоб ніяких фашистів, паразитів поруч із нами не було, тому що потім дихлофосу не вистачить».

«Коли у сусіда якісь паразити, полчища крайніх націоналістів та неонацистів, які протягом цілих восьми років, а це вдвічі довше, ніж велика вітчизняна війна, ведуть планомірне братовбивче кровопролиття та геноцид на багатостраждальній землі Донбасу, нам неможливо спокійно жити, байдужість неприпустима», – сказав Таджуддін, чиї слова цитують російські ЗМІ, серед яких агенція ТАСС.

Верховний муфтій Росії додав: «Ця віроломна заздрісна традиція Заходу щодо нашої великої єдиної держави повторюється майже кожне століття».

Талгат Таджуддін ще в березні підтримав війну в Україні, але тоді він заявив, що мусульмани всього світу підтримують мир і «ніхто не радий війні», а «військова спецоперація в Україні – це вимушений захід».

Верховний муфтій Росії також заявив під час проповіді, що на Донбас вирушив батальйон добровольців із Башкирії, інший відправлять після Курбан-байраму і в його складі буде кілька релігійних діячів.

Війну в Україні також підтримує патріарх Московський та всієї Русі Кирило, лідер Російської православної церкви. Він заявляє, що Росія вторглася до України нібито, щоб захистити себе.

Раніше Великобританія та Канада застосували проти предстоятеля РПЦ санкції.

Мусульмани всього світу цими днями відзначають одне з двох головних свят ісламу – Ід-аль-Адха (Курбан-байрам), або Свято жертвопринесення. Святкування триватиме три дні, зазвичай супроводжується принесенням у жертву барана чи іншої худоби та частуванням для всіх сусідів, членів родин та просто людей, які опинилися поряд.