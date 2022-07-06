Представники ПЦУ та УПЦ провели першу зустріч – ухвалили «Декларацію порозуміння»

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив про першу офіційну зустріч духовенства ПЦУ та УПЦ (МП – ред.) у стінах Софії Київської. Підсумки зустрічі, яка відублася напередодні, оприлюднено сьогодні.

«Крига скресла! Сьогодні, коли війна ставить перед нами нові виклики, все зайве залишається позаду. Вчора, у день пам’яті Блаженнішого митрополита Володимира, на території Софії Київської відбулася історична зустріч духовенства Православної церкви України та Української православної церкви. Долати розділення, служити народу України та будувати наш спільний дім – наші спільні цілі. Я вірю, що ця зустріч – це початок нового, мудрого, сильного шляху наших церков заради вільного й мирного майбутнього України. А Міністерство культури та інформаційної політики України і Державна служба України з етнополітики та свободи совісті будуть цьому всіляко сприяти», – написав Ткаченко у фейсбуці.

Офіційного повідомлення від УПЦ (МП – ред.) щодо перебігу зустрічі немає.

У свою чергу, священник ПЦУ, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко повідомив, що сторони підписали «Декларацію порозуміння» за рпідсумками діалогу щодо «перспектив єдності українського Православ’я».

«Зазначаємо, що у міжконфесійних стосунках у сучасності вбачаємо: єдність поглядів у засудженні війни, яку розв’язала путінська Росія проти суверенного народу України; у засудженні деструктивної позиції Московської патріархії, яка, занедбавши Заповіді Божі, перетворилася на «прислугу» путінського режиму і благословляє російських агресорів на кровопролиття; у розумінні необхідності єднання для захисту України; у розумінні необхідності єдності українського Православ’я, що стоїть перед зовнішніми і внутрішніми викликами сьогодення; у розумінні необхідності відмови від агресії, стереотипів, упередженості й мови ультиматумів та ворожнечі у спілкуванні один з одним та в публічному просторі; у розумінні необхідності відмови від неканонічної практики перехрещування; у необхідності просвітницької роботи на місцях з метою подолання і недопущення в майбутньому міжцерковних і міжконфесійних конфліктів; у необхідності відходу від вузькокорпоративних інтересів у міжправославному діалозі; у розумінні існування різних моделей співіснування православних юрисдикцій тощо», – описав Георгій Коваленко.

Він зазначив, що сторони визнають можливі виклики, які «потребують додаткових зусиль для їх подолання», зокрема, різні підходи до практики зміни юрисдикції церковними громадами, до можливості спільного служіння, визнання канонічного статусу, таїнств тощо.

«Водночас ми усвідомлюємо, що жоден із викликів не є перепоною, яку неможливо подолати шляхом перемовин у дусі християнської любові», – йдеться в «декларації».

У підсумку мовиться: «Закликаємо наших ієрархів розпочати офіційний діалог між Українською православною церквою і Православною церквою України вже до Дня Хрещення Київської Русі-України, який минулоріч був визначений як День української державності. Це стане найкращим подарунком до цього свята як вірним наших церков, так і всьому українському суспільству».

Повідомляється, що «декларація» відкрита до підписання і обговорення духовенством і вірянами ПЦУ та УПЦ (МП – ред).

27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні (він її фактично підтримує і благословляє російських військових на війну проти України – ред.). У Православній церкві України (ПЦУ) тоді заявили, що підсумки Собору УПЦ «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою (РПЦ).