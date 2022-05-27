«Засудити – не розірвати зв’язок»: у ПЦУ прокоментували рішення Собору УПЦ (МП) про незгоду з російським патріархом Кирилом

У Православній церкві України заявили, що підсумки Собору Української православної церкви (Московського патріархату) «м’які та округлі» у формулюваннях, а оголошена незгода з патріархом Кирилом ще не означає розірвання зв’язків з Російською православною церквою. Про це у фейсбуці написав заступник голови Управління із зовнішніх церковних зв’язків ПЦУ, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря).

«Підсумки «Собору УПЦ» можна коротко оцінити словами Митрополита Епіфанія у доповіді на архієрейському Соборі ПЦУ: «З великої хмари – малий дощ»... Вирази щодо російської агресії максимально м’які та округлі. Це після трьох місяців страждань, які головним чином торкнулися областей, де багато симпатиків МП. На все, що вважали за потрібне сказати про війну, знайдено сорок слів! І жодного з них – про оцінку ідеології «русского міра», як основи агресії, та про свою роль в поширенні цієї ідеології. «Виражаємо незгоду» з позицією Кирила – тобто не засуджуємо, не розриваємо зв’язок, а просто «виражаємо незгоду», – сказав архієпископ Євстратій.

За його словами, Собор УПЦ (МП) «ні слова не сказав про автокефалію – навіть про теоретичне бажання її досягнення».

Євстратій (Зоря) також наголошує, що незрозумілим залишається, чи згадуватимуть надалі у своїх богослужіннях представники УПЦ (МП) російського патріарха Кирила.

«Чи поминатимуть надалі ім’я Московського патріарха, можливо, буде видно зі змін у Статуті. Але судячи з формулювань постанов, митрополит Онуфрій буде поминати, а це означає подальшу залежність від Кирила всієї митрополії», – каже він.

Щодо діалогу православної Церкви, то архієпископ Євстратій (Зоря) звертає увагу на вормулювання Собору УПЦ (МП): «Щоби діалог відбувся», ставляться три передумови: погодитися, що громади не будуть переходити з МП в ПЦУ, погодитися з тезами пропаганди МП проти ПЦУ, погодитися з тим, що ієрархія ПЦУ – «неканонічна». Тобто Собор відкидає пропозицію архієрейського Собору ПЦУ про діалог без попередніх умов? Чекаємо роз’яснення від іншої сторони».

Євстратій (Зоря) у підсумку, говорячи про Собор УПЦ (МП), каже російською: «Гора родила мышь».

Ввечері 27 травня стало відомо, що Українська православна церква (Московського патріархату) провела Собор, на якому заявила про самостійність і незалежність від Москви, а також висловила незгоду з позицією патріарха Кирила щодо війни в Україні.

Озвучені публічно підсумки Собору можна проглянути ТУТ.

12 травня відбувся Синод Української православної церкви (Московського патріархату), який оприлюднив заяву, де представники цієї церкви кажуть, що однією з причин російського масштабного військового вторгнення в Україну є «помилкова релігійна політика часів президентства П.О. Порошенка та руйнівна ідеологія так званої Православної церкви України».

Синод Православної церкви України (ПЦУ) у своїй заяві 16 травня вказав на те, що саме «митрополія» Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП) упродовж десятиліть свого існування в Україні стала фундаментом російської агресії.

У Державній службі з етнополітики і свободи совісті назвали заяви УПЦ (МП) від 12 травня розпалюванням релігійної ворожнечі, образою почуттів вірян і виправданням війни Росії проти України.

Нині у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про заборону Московського патріархату на території України.