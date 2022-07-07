ООН: інфляція підштовхнула понад 71 мільйон людей до бідності після вторгнення РФ в Україну

Стрімке зростання цін на продовольство й енергоносії призвело до бідності понад 71 мільйона людей у всьому світі з кінця лютого, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, повідомляє Програма розвитку ООН.

У звіті, оприлюдненому 7 липня, агентство ООН також попереджає про небезпеку соціальних заворушень у деяких регіонах через економічні потрясіння.

Як повідомив Ахім Штайнер, адміністратор агентства, аналіз 159 країн, які розвиваються, показав, що різке зростання цін на товари цього року вдарило по частинах Африки на південь від Сахари, Балканах, Азії та інших регіонах.

«Ця криза вартості життя занурює мільйони людей у бідність і навіть голод із запаморочливою швидкістю, – йдеться в заяві Штайнера, що супроводжує звіт. – При цьому загроза посилення соціальних заворушень зростає з кожним днем».

Україна є великим виробником і експортером зерна, і її поставки продовольства мають вирішальне значення для багатьох країн Близького Сходу й Африки. Але українські чорноморські порти були заблоковані російськими військами, що призвело до підвищення цін на продовольство.

На Україну і Росію разом припадає майже чверть світового експорту пшениці і більше ніж половина експорту соняшникової олії.

Ціни на енергоносії також різко зросли на тлі невизначеності через війну і через те, що Росія скоротила експорт нафти й газу. До повномасштабної війни Росія була найбільшим у світі експортером природного газу і другим за величиною експортером сирої нафти.

Західні санкції проти Росії, покликані покарати Москву за масштабне вторгнення в Україну, також посилили інфляційний тиск.

Серед країн, які найбільше постраждали від інфляції, за даними агентства ООН, – Гаїті, Аргентина, Єгипет, Ірак, Туреччина, Філіппіни, Руанда, Судан, Кенія, Шрі-Ланка й Узбекистан.

У таких країнах, як Афганістан, Ефіопія, Малі, Нігерія і Ємен, наслідки інфляції ще сильніші для тих, хто вже перебуває на найнижчій межі бідності.

За даними ПРООН, загальна кількість людей, які живуть у злиднях або вразливі до бідності, становить понад п’ять мільярдів, або трохи менше ніж 70 відсотків населення світу.