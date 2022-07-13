Єрмак розповів про результати зустрічі щодо експорту зерна

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів, що за результатами зустрічі у Стамбулі сторони домовились сформувати Спільний координаційний центр під егідою ООН.



«Він буде розташований в Стамбулі. Його завданням буде здійснення загального моніторингу та координації безпечної навігації у Чорному морі», – написав він у телеграмі.



Єрмак наголосив, що безпека України в Чорному морі є пріоритетом в питанні відновлення експорту української агропродукції.



«Саме тому Україна запропонувала сформувати базовий алгоритм функціонування навігації в Чорному морі. Це дозволить забезпечити експорт українського зерна та гарантуватиме продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу», – наголосив він.

Військові делегації з України та Росії провели переговори в Стамбулі 13 липня щодо експорту українського зерна. Участь у зустрічі також взяли турецькі військові чиновники та представники ООН. Переговори тривали приблизно півтори години.

Після цієї зустрічі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах.

За словами турецької сторони, українська та російська делегації знову мають зустрітися у Туреччині наступного тижня. Очікується, що на цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано офіційний документ.

Представник російського Міноборони, якого цитує «Інтерфакс», повідомив, що під час зустрічі Москва представила пакет пропозицій щодо «швидкого практичного вирішення цього питання».