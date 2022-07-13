Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах щодо експорту українського зерна.



«Промінь надії у світі, затьмареному кризами. Сьогодні в Стамбулі ми побачили великий крок вперед для забезпечення експорту українського продовольства через Чорне море. Я вітаю відданість усіх тих, хто працює над досягненням угоди для нашої загальної людяності», – написав він у твіттері.

Військові делегації з України та Росії провели переговори в Стамбулі 13 липня щодо експорту українського зерна. Участь у зустрічі також взяли турецькі військові чиновники та представники ООН. Переговори тривали приблизно півтори години.

Як повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру «для урегулювання зернової кризи».



«Ми намагатимемося знайти рішення в координації з ООН. У цьому сенсі вирішено, що українська та російська делегації знову зустрінуться у Туреччині наступного тижня. На цій зустрічі будуть ще раз розглянуті всі деталі та підписано офіційний документ», – сказав міністр, якого цитує турецьке інформагентство Anadolu.

Україна наразі не коментувала зустріч.

Представник російського Міноборони, якого цитує «Інтерфакс», повідомив, що під час зустрічі Москва представила пакет пропозицій щодо «швидкого практичного вирішення цього питання».

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