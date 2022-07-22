Представники України і Росії підписали угоду ООН щодо вивезення зерна

Українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі дзеркальні угоди з ООН і Туреччиною, які, за словами генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша, принесуть користь країнам, що розвиваються, які перебувають «на межі банкрутства, і найбільш уразливим людям, що перебувають на межі голоду».

Президент Туреччини Таїп Реджеп Ердоган додав на церемонії підписання у Стамбулі, що угода допоможе зменшити глобальну продовольчу інфляцію. За його словами, виконанням угоди керуватиме спільний координаційний центр у Стамбулі.

Ґутерріш заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.

«У разі провокацій – негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби», – додав радник голови ОП.

Сполучені Штати Америки привітали оголошену угоду, але Державний департамент заявив, що стежитиме за виконанням умов договору з боку Росії.