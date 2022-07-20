У США знищення українських полів назвали однією з «огидних тактик» Росії

Знищення українських полів разом з врожаєм є однією з «огидних тактик» Росії. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.

«На жаль, це (знищення українських полів через обстріли – ред.) не зовсім нова реальність. Це була одна з огидних тактик, які Росія застосовувала проти не лише українського народу, але й міжнародної спільноти з перших днів цього конфлікту. Ми бачили, як зростання цін на продовольство вплинуло не лише на країни регіону, але й на країни далеко за його межами. Це відчувається в Африці, у Південній Азії, у Латинській Америці, практично в усіх регіонах світу. Це практика спалювання, знищення пшениці та інших полів. Це практика нападу на зерносховища. Це практика переслідування українських фермерів. І, мабуть, найгостріше – це жахлива практика блокування чорноморських портів України», – сказав він під час брифінгу.

Представник Державного департаменту зауважив, що США підтримують зусилля генерального секретаря ООН щодо співпраці з Україною та Туреччиною, а також з росіянами, щоб знайти рішення деблокади Чорного моря.

«Зрештою, рішення може і має бути простим. Росія має припинити блокаду. Ми підтримуємо зусилля ООН щодо досягнення цієї кінцевої мети, а тим часом ми працюємо з партнерами по всьому світу, щоб спробувати вирішити як короткострокові, так і довгострокові виклики продовольчій безпеці, пов’язані з вторгненням Росії», – додав Нед Прайс.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів, ударів з РСЗВ по об’єктах сільськогосподарської інфраструктури. Російськими обстрілами знищується техніка, склади та врожаї аграріїв. Окрім цього, також відомі випадки, коли російські окупанти навмисно не дозволяють гасити займання на полях.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».