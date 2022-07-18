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На Дніпропетровщині російська ракета зруйнувала склади з 5000 тонн зерна – ОВА

Російська ракета поцілила у елеватор. Ілюстративне фото

На Дніпропетровщині російська ракета зруйнувала склади з понад 5000 тонн зерна, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Ворог обстріляв Синельниківський район. Ракета поцілила у елеватор. Там зруйновані склади з більш ніж п’ятьма тисячами тонн зерна», – написав він телеграмі.

Резніченко додав, що ще один ракетний удар був по шкільному подвір’ї – пошкоджені фасад та покрівля місцевого ліцею, вибито понад 50 вікон. Також було влучання в приватні подвір'я.

За попередніми даними, під час атаки люди не постраждали.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів, ударів з РСЗВ по об’єктах сільськогосподарської інфраструктури. Російськими обстрілами знищується техніка, склади та врожаї аграріїв.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

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