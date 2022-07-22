Вивезення зерна: Україна підпише договір із Туреччиною і ООН, а не з Росією – Подоляк

Україна не підписуватиме ніяких документів про вивезення зерна з Росією, договір буде підписаний із Туреччиною й ООН, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Щодо стамбульського договору «про вивезення українського зерна». Попередньо. Україна не підписує жодних документів із Росією. Ми підписуємо договір із Туреччиною та ООН і беремо на себе зобов’язання перед ними. Росія підписує дзеркальний договір із Туреччиною та ООН», – написав Подоляк у твітері 22 липня.

Він також наголосив, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.

«У разі провокацій – негайна військова відповідь. Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби», – додав радник голови ОП.

Тим часом, у Міністерстві інфраструктури повідомили, що українська делегація на чолі з міністром Олександром Кубраковим прибула до Стамбула (Туреччина) на переговори для вирішення питання про експорт зерна з України, заблокований через повномасштабне вторгнення Росії.

«У рамках візиту українська сторона провела зустріч із генеральним секретарем організації Антоніу Ґутеррішем. У фокусі діалогу – ініціатива ООН щодо розблокування морських портів для експорту продовольства і гарантії безпеки для суден», – йдеться у повідомленні у телеграмі міністерства.

За повідомленням, генеральний секретар ООН вкотре висловив підтримку деблокаді українських портів і запевнив, що безпека «є беззаперечним пріоритетом ООН».

«Зі свого боку, організація зробить максимум, щоби цей принцип дотримувався всіма учасниками переговорів», – додали у Мінінфраструктури.

Військові делегації з України та Росії 13 липня провели переговори в Стамбулі щодо експорту українського зерна. Участь у зустрічі також взяли турецькі військові чиновники та представники ООН. Після цієї зустрічі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах.

21 липня речник президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що «угода щодо експорту зерна, критично важлива для світової харчової безпеки, буде підписана в Стамбулі завтра (22 липня – ред.) під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша разом із українською та російською делегаціями».

В українському Міністерстві закордонних справ наголосили, що українська делегація підтримає тільки ті рішення, які «гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки».