Німецька залізниця планує організувати експорт зерна з України – медіа

Німецький залізничний оператор Deutsche Bahn планує організувати експорт зерна з України до німецьких портів, повідомили міжнародні агенції, зокрема, Reuters, 20 липня.

Компанія, яка належить державі, заявила, що трансформує власну мережу, раніше підлаштовану під перевезення гуманітарної допомоги, для перевезення зерна з України до портів у Ростоку, Гамбурзі та Браке.

Deutsche Bahn планує здійснювати декілька залізничних рейсів щотижня. Значну частину зерна перевозитимуть через Румунію та Польщу, але в компанії наразі не можуть назвати точних обсягів, які збираються транспортувати.

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«Ми вивеземо стільки зерна, скільки буде можливо», – повідомив представник компанії агенції DPA.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів, ударів з РСЗВ по об’єктах сільськогосподарської інфраструктури. Російськими обстрілами знищується техніка, склади та врожаї аграріїв. Окрім цього, також відомі випадки, коли російські окупанти навмисно не дозволяють гасити займання на полях.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».