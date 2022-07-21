Київ припускає підписання угоди в Туреччині щодо експорту зерна з України

Завтра в Туреччині заплановані переговори про відновлення експорту зерна з України під егідою ООН – про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко 21 липня.

«За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов’язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі», – припустив він.

Водночас Ніколенко зазначив, що українська делегація підтримає тільки ті рішення, які «гарантуватимуть безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки».

Водночас із заяв турецьких урядовців випливає, що підписання угоди вже заплановане.

Читайте також: Німецька залізниця планує організувати експорт зерна з України – медіа

«Угода щодо експорту зерна, критично важлива для світової харчової безпеки, буде підписана в Стамбулі завтра під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша разом із українською та російською делегаціями», – заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калин.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу висловив думку, що дипломатичні зусилля Анкари «приносять плоди».

«Завтра в Стамбулі ми зробимо перший крок до вирішення поточної харчової кризи з генеральним секретарем ООН, українською та російською делегаціями. Ми продовжимо наші зусилля, аби розв’язати конфлікт», – повідомив голова МЗС.

Військові делегації з України та Росії провели переговори в Стамбулі 13 липня щодо експорту українського зерна. Участь у зустрічі також взяли турецькі військові чиновники та представники ООН. Переговори тривали приблизно півтори години.

Після цієї зустрічі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив про «великий крок вперед» у переговорах.