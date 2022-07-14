Внаслідок обстрілу околиць Баштанки горять пшеничні поля – голова Миколаївської облради

Через російські обстріли біля міста Баштанка, що на Миколаївщині, горять пшеничні поля, повідомила голова обласної ради Ганна Замазєєва.

«Мінімум шість ракет по околицях міста Баштанка. Горять поля пшениці. Сили наших рятувальників, аграріїв і усіх небайдужих кинуті на порятунок врожаю», – повідомила вона.

На думку Замазєєвої, російські війська цілеспрямовано знищують урожай, що на тлі продовольчої кризи в світі є «черговим терористичним актом» з боку Росії.

«Країна-терорист. І увесь світ це має визнати і чітко закріпити документально. Терористів потрібно зупинити – Росія має бути у списках держав-спонсорів тероризму», – додала голова облради.

Миколаїв та область вчергове зазнали російських обстрілів вночі та зранку 14 липня.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.