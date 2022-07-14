Російські війська завдали понад 10 ракетних ударів по Миколаєву – Гуменюк

Російські війська вранці здійснили десять ракетних ударів по Миколаєву – влучили в готель «Миколаїв», два навчальні заклади та тролейбусне депо, повідомила начальниця об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час телемарафону.

«На світанку обстріляний Миколаїв. Це понад 10 ракетних ударів модифікованими снарядами від зенітно-ракетної системи С-300, які мають велику розривну дію. Поцілили в готель «Миколаїв» – це центр міста, два навчальних заклади та тролейбусне депо», – повідомиала вона.

Гуменюк зазначила, що можливі жертви, але поки що інформація уточнюється.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Зранку 14 липня у мережі з’явилися повідомлення, що російські війська поцілили в низку цивільних об’єктів у Миколаєві. Нині Донбас і Південь найбільше потерпають від збройних російських атак.