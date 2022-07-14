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На Донеччині минулої доби через обстріли російських військ 3 людей загинули, 5 поранені – Кириленко

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі (фото ілюстративне)

На Донеччині минулої доби через обстріли російських військ троє мирних жителів загинули і п’ятеро зазнали поранень, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

«За 13 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 у Часовому Яру і 1 у Миколаївці. Ще 5 людей отримали поранення. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», – повідомив Кириленко.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.

Раніше Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки заявило, що увага російських військ «майже напевно» перейде на захоплення Донецької області після того, як вони змогли закріпитися на Луганщині.

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