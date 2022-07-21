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Російські загарбники вже знищили понад 130 га полів на Харківщині – ОВА

Олег Синєгубов каже, що окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею, внаслідок чого знищується урожай

На Харківщині російські загарбники вже знищили понад 130 га посівів зернових, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Окупанти свідомо ведуть обстріли полів із стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях. Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці», – написав він у телеграмі.

Олег Синєгубов також додав, що протягом минулої доби російські війська вели масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та Харкова. Внаслідок цих атак загинули четверо людей, ще 11 зазнали поранень. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів, ударів з РСЗВ по об’єктах сільськогосподарської інфраструктури. Російськими обстрілами знищується техніка, склади та врожаї аграріїв. Окрім цього, також відомі випадки, коли російські окупанти навмисно не дозволяють гасити займання на полях.

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