Обстріл Харкова: постраждалі стояли біля зупинки громадського транспорту – ОВА

Люди, які постраждали через сьогоднішні російські обстріли Харкова, перебували біля зупинки громадського транспорту, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Унаслідок ранкових обстрілів Харкова із реактивних систем залпового вогню загинули 3 людей, з них 13-річний хлопчик. 15-річна сестра загиблого отримала поранення. Госпіталізована також 72-річна жінка. Люди перебували біля зупинки громадського транспорту. Окупанти знову вдарили по мирному населенню. Це черговий жахливий терор росіян!», – написав він у телеграмі.

Сьогодні вранці російські війська обстріляли Харків – загинули три людини, ще одна поранена. За попередніми даними, місто обстріляли з РСЗВ «Ураган», повідомив керівник управління поліції в області Володимир Тимошко.

Кілька останніх днів у Харкові було спокійно, востаннє – вночі 18 липня – через російські обстріли постраждав Київський район міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.