Вранці війська РФ обстріляли Харків, загинули 3 людини – ОВА

Через сьогоднішні російські обстріли Харкова загинули три людини, ще одна поранена, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення», – написав він у телеграмі.



За його даними, минулої доби російські війська також атакували Чугуївський, Богодухівський, Харківський, Лозівський та Ізюмський райони. Через ці обстріли загинула одна людина, ще семеро поранені.

Кілька останніх днів у Харкові було спокійно, востаннє – вночі 18 липня – через російські обстріли постраждав Київський район міста.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.