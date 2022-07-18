Київський район Харкова знову постраждав через атаки військ РФ – ОВА

Російські війська знову завдали удару по Київському району Харкова, є руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«У Харкові ворог вночі завдав артилерійських ударів по Київському району. Постраждала виключно цивільна інфраструктура – частково зруйновані кілька поверхів п’ятиповерхового будинку. А також зруйновано дах, технічний поверх та пошкоджені квартири 8-го та 9-го поверхів іншої житлової багатоповерхівки», – написав він у телеграмі.



Внаслідок цих атак постраждалих немає.



За даними Олега Синєгубова, вночі російські війська також атакували Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області.



«За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області внаслідок російської агресії загинули – 67-річна жінка в с.Калинове та 38-річний чоловік у Печенігах. Поранені та госпіталізовані 41-річна жінка в с.Калинове та 75-річний чоловік у Печенігах», – додав він.

17 липня вночі російські війська поцілили також у Київський район Харкова, постраждала жінка.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.