Через чергові ракетні удари по Харкову постраждала жінка – ОВА

Російські ракети вночі знову атакували Харків, постраждала жінка, повідомила голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Близько 3:00 в Київському районі внаслідок влучання 2 ракет сталося загорання одного з поверхів у п’ятиповерховій виробничої будівлі. Постраждала 59-річна жінка, госпіталізована до лікувальної установи», – написав він у телеграмі.

Крім того, за його даними, війська РФ інтенсивно обстрілювали Дергачівську громад – унаслідок обстрілу виникли пожежі на виробничих будівлях, горів автомобіль.



Також під російський обстріл потрапила Чкаловська громада Чугуївського району, додав Синєгубов.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.