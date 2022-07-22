США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт зерна – посол Брінк

У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона наголосила, що угода є «найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна».

«Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість», – заявила посол Брінк.

Українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі дзеркальні угоди з ООН і Туреччиною, які, за словами генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша, принесуть користь країнам, що розвиваються, які перебувають «на межі банкрутства, і найбільш уразливим людям, що перебувають на межі голоду».

Ґутерріш заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.