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США і партнери контролюватимуть виконання Росією угоди про експорт зерна – посол Брінк

Надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк вважає угоду «найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна»

У США вітають підписання угоди щодо розблокування експорту українського зерна і разом із іншими країнами будуть стежити за виконанням Росією цих домовленостей. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк.

Вона наголосила, що угода є «найбезпечнішим, найкращим і найшвидшим способом експорту зерна».

«Ми також цінуємо зусилля, справді великі і довготривалі зусилля ООН і Туреччини з підготовки цієї угоди. Врешті-решт саме Росія перетворила на зброю питання харчування в розпал глобальної кризи продовольчої безпеки. І ми вважаємо, що ми та інші країни маємо змусити Росію виконати цю домовленість», – заявила посол Брінк.

Українські і російські офіційні особи підписали підтриману ООН угоду, спрямовану на розблокування експорту зерна з України на тлі глобальної продовольчої кризи, спричиненої повномасштабним вторгненням РФ на українську територію.

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков і міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі дзеркальні угоди з ООН і Туреччиною, які, за словами генсекретаря ООН Антоніу Ґутерріша, принесуть користь країнам, що розвиваються, які перебувають «на межі банкрутства, і найбільш уразливим людям, що перебувають на межі голоду».

Ґутерріш заявив, що найбільший експортний хаб країни Одеса буде знову відкритий, як і порти в Чорноморську і Южному.

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Літня спека та можливий навмисний напад на українські сільськогосподарські угіддя російських військових. Посіви пшениці нищить вогонь.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк раніше оприлюднив деталі угоди, заявивши, що не має бути «жодного супроводу транспорту російськими кораблями» і присутності російських представників в українських портах.

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