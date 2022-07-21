США розглядають можливість поставки Україні військових літаків

США та союзники можуть надати України винищувачі. Про це заявив голова штабу Військово-повітряних сил США генерал Чарльз Браун.

Йдеться про доставку літаків, вироблених в країнах-союзниках, а не в Росії, вказав Браун у своєму виступі на Аспенському безпековому форумі в середу.

«Це не будуть російські [літаки], можу вам сказати, – заявив Браун. – Однак не можу сказати, що точно це буде». Серед можливих варіантів Браун перелічив шведський Gripen, французький Dassault Rafale, а також Eurofighter Typhoon.

Браун вказав, що також розглядається можливість навчання українських пілотів.

«Я вважаю, що ми маємо аспект відповідальності, – наводить видання Military Times слова Брауна на форумі, – як щодо наших союзників та партнерів, надавати їм навчання щодо різних спроможностей. Частково це означає розуміння, куди Україна хоче йти і як підтримати їх тепер».

В проєкті оборонного бюджету на 2023 рік, затвердженому Палатою представників США, передбачено 100 мільйонів доларів на навчання українських пілотів.

Остаточне рішення щодо цього ще не ухвалене, заявив голова Об'єднаного комітету штабів США Марк Міллі. Під час пресконференції в середу він вказав, що Пентагон «вивчає низку можливостей, враховуючи тренування пілотів». На тепер, зауважив Міллі, пріоритетом підтримки є нагальні завдання і «допомога в битві, яку вони ведуть, використання збройних систем, необхідних їм для успіху в цій битві... Я б не вдавався в прогнози, де вони будуть через місяці або роки в плані навчання пілотів».

Пресконференція Міллі відбулась за результатами четвертого засідання Контактної групи з оборонної підтримки України в середу.