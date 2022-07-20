США наразі передали Україні 12 HIMARS, загалом планують передати більше 20 – генерал Міллі

Загалом Сполучені Штати вже передали Україні 12 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі після зустрічі Контактної групи з питань оборони України 20 липня.

«Наразі ми транспортували до України 12 HIMARS. Це частина з понад 20-ти, обіцяних Сполученими Штатами та нашими союзниками», – сказав він.

За словами Міллі, 200 українських військових вже пройшли навчання на цих реактивних системах, і США планують навчити «ще багатьох».

Раніше 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив передачу Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів, зокрема, на Херсонщині.

14 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдяки потужній роботі Збройних сил російські війська змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним. У Генштабі припускають, що тепер війська РФ перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Удари по тилах РФ почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.