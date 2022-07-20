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США наразі передали Україні 12 HIMARS, загалом планують передати більше 20 – генерал Міллі

Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі

Загалом Сполучені Штати вже передали Україні 12 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це заявив голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі після зустрічі Контактної групи з питань оборони України 20 липня.

«Наразі ми транспортували до України 12 HIMARS. Це частина з понад 20-ти, обіцяних Сполученими Штатами та нашими союзниками», – сказав він.

За словами Міллі, 200 українських військових вже пройшли навчання на цих реактивних системах, і США планують навчити «ще багатьох».

Раніше 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив передачу Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів, зокрема, на Херсонщині.

14 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдяки потужній роботі Збройних сил російські війська змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним. У Генштабі припускають, що тепер війська РФ перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Удари по тилах РФ почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.

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