Росія ще не демонструє готовності до «справжніх» переговорів з Україною – Держдеп США

Росія наразі не демонструє готовності до «справжніх» переговорів з Україною. Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс.
«Принаймні до цього моменту ми не бачили з боку Росії жодних ознак того, що вони готові до справжніх дипломатичних зусиль. Тож поки Москва не змінить свій підхід, разом із десятками країн світу ми продовжуватимемо надавати нашим українським партнерам те, що їм потрібно на полі бою, але зрештою, щоб допомогти зміцнити їхні позиції за головним столом переговорів», – сказав він під час брифінгу, відповідаючи на запитання щодо останньої заяви Дмитра Медведєва, що мир в Україні настане на умовах Росії.
Представник Держдепартаменту зауважив, що Москві не вдалося досягти своїх стратегічних цілей, а «поступові завоювання», яких вона змогла досягти, обійшлися Росії «величезною ціною як з точки зору людської сили, так і з точки зору коштів і запасів».
Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що будь-які переговори, зокрема й про мир, мають відбуватися шляхом діалогу, а не ультиматумів.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини станом на 24:00 26 червня змогло підтвердити 4731 випадок загибелі, 5900 – поранення цивільних людей в Україні через повномасштабну війну, розпочату Росією. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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