«Нам вдалося стабілізувати ситуацію» – Залужний у розмові з Міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що українським силам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті. Як повідомив Залужний у фейсбуці, він сказав про це у розмові з головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі.

«Нам вдалося стабілізувати ситуацію. Вона складна, напружена, але повністю контрольована. Важливим чинником, що сприяв утриманню нами оборонних рубежів і позицій, є вчасне прибуття М142 HIMARS, які завдають прицільних ударів по ворожих пунктах управління, складах зберігання боєприпасів і палива», – написав Залужний.

За словами головнокомандувача ЗСУ, напередодні засідання Контактної групи з питань оборони України вони з генералом Міллі «синхронізували запити української сторони».

Минулого тижня у Пентагоні повідомили, що чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня.

26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.