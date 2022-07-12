Чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня – Пентагон

Чергова зустріч контактної групи з оборони України відбудеться 20 липня, йдеться у повідомленні Пентагону за результатами телефонної розмови міністра оборони США Ллойда Остіна та міністра оборони України Олексія Резнікова.

«Міністр Остін та міністр Рєзніков також обговорили порядок денний наступної зустрічі Контактної групи з оборони України (UDCG), яка відбудеться віртуально 20 липня, та обмінялися думками щодо майбутнього допомоги США та союзників Україні у форматі UDCG», – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, міністри також обговорили допомогу США для України в галузі безпеки, включно із новим пакетом на 400 мільйонів доларів.

«Лідери пообіцяли підтримувати тісні контакти», – додали у Пентагоні.

26 квітня на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині відбулася зустріч міністрів оборони майже 40 країн, під час якої було започатковано колективну групу підтримки України, мета якої – задовольнити оборонні потреби української армії. Відтоді відбулося ще дві зустрічі такої контактної групи.