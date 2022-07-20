У Пентагоні підтвердили передачу Україні ще 4 HIMARS

Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив передачу Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS. Про це він сказав у рамках чергової зустрічі Контактної групи з оборони України (в режимі онлайн – ред.), передає Reuters.

«Ми продовжуватимемо шукати інноваційні шляхи для надання довгострокової підтримки хоробрим чоловікам і жінкам українських Збройних сил, і ми будемо підбирати нашу допомогу так, щоб Україна мала технології, боєприпаси та вогневу міць для самооборони», – сказав голова Пентагону.

8 липня високопоставлений чиновник зі сфери оборони США вже повідомляв про плани відправки в Україну в рамках нового пакету озброєнь на 400 мільйонів доларів чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS із боєприпасами. Чиновник на умовах анонімності сказав, що додаткові HIMARS дозволять збільшити загальну кількість цих систем, вже надісланих в Україну.

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі днем раніше казав, що цього тижня адміністрація Джо Байдена оголосить про передачу зброї та обладнання для України – це буде 16-й пакет допомоги.

«Пакет включатиме більше HIMARS, які українці використовують дуже ефективно, щоб змінити ситуацію на полі бою», – сказав він.