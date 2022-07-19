Для ефективної контратаки ЗСУ потрібно щонайменше 100 систем HIMARS – Резніков

Україні треба щонайменше 50 систем HIMARS і M270, щоб ефективно стримувати російські війська, і щонайменше 100 таких систем – для ефективної контратаки і «зміни правил гри» на полі бою, заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час дискусії Atlantic Council 19 липня.

За його словами, ці системи наразі дозволили українським силам знищити близько 30 командних пунктів і складів боєприпасів.

«Це значно сповільнило російський наступ і різко зменшило інтенсивність їхнього артилерійського обстрілу… Ми вдячні нашим партнерам за HIMARS і M270. Щоб ефективно стримувати ворога, нам потрібно принаймні 50 таких систем, враховуючи те, що наш фронт – майже 2500 кілометрів, це як відстань між Барселоною і Варшавою», – сказав Резніков.

Наразі Україна використовує щонайменше вісім HIMARS, і їх буде більше, наголосив міністр.

Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів, зокрема, на Херсонщині.

14 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдяки потужній роботі Збройних сил російські війська змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним. У Генштабі припускають, що тепер війська РФ перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Удари по тилах РФ почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.