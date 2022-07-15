HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів військ РФ – речник Міноборони

Речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив, що системи залпового вогню HIMARS вже знищили понад 30 логістичних обʼєктів російських військ.



«Власне, що зараз активно робиться (знищується логістика противника – ред.). Славнозвісні Himars, які сьогодні прекрасно працюють на передовій. За останні тижні знищені більше 30 логістичних воєнних об'єктів противника, через що, наприклад, зараз наступальний потенціал російських окупаційних військ значно знижено», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



Речник Міноборони зауважує, що на даний момент українське військо все ще потребує далекобійної артилерії, яка дозволяє знищувати логістику противника.

Українські військові все частіше повідомляють про завдання ударів по російських командних пунктах, складах боєприпасів, зокрема, на Херсонщині.

14 липня у Генштабі ЗСУ заявили, що завдяки потужній роботі Збройних сил російські війська змушені переносити свої склади з боєприпасами та пальним. У Генштабі припускають, що тепер війська РФ перенесуть свої склади в об’єкти цивільної інфраструктури.

Удари по тилах РФ почалися невдовзі після повідомлення про те, що в Україну прибули передані США системи залпового вогню HIMARS, які можуть вражати цілі на відстані близько 70–80 кілометрів.