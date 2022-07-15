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«Гарна компанія для HIMARS». Резніков повідомив про прибуття в Україну M270

На початку червня Велика Британія оголосила, що передасть Україні системи M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів

Міністр оборони Олексій Резніков заявляє про прибуття в Україну перших систем M270.

«Прибули перші РСЗВ М270. Вони стануть гарною компанією для #HIMARS на полі бою. Дякуємо нашим партнерам. Немає пощади до ворога», – написав він у твіттері.

На початку червня Велика Британія оголосила, що передасть Україні реактивні системи залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 кілометрів. Тоді Британія також обіцяла надати боєприпаси M31A1 у великій кількості.

Це рішення, як повідомляла британська сторона, було тісно узгоджено з рішенням США надати Україні системи HIMARS.

Про прибуття в Україну реактивних систем залпового вогню HIMARS, переданих США, стало відомо 23 червня. Після чого українські війська очали завдавати ударів по тилах РФ.

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