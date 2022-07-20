Україна має «певні домовленості» із партнерами щодо надання систем ППО – Зеленський

Україна працює над отриманням систем протиповітряної оборони від партнерів – про це розповів у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський 20 липня.

Зеленський згадав про зброю, яку Київ вже отримав від інших держав, зокрема, системи HIMARS, а також надані раніше Javelin чи NLAW.

«І очевидно, що наступна така ж вагома назва з’явиться від сучасних систем протиповітряної оборони, які ми запитуємо в партнерів. Представники нашої держави жодного дня не припиняли роботу, щоб отримати ефективну ППО. І ми маємо певні домовленості щодо цього, є певні успіхи, які дозволяють знищувати частину ракет, однак потрібна зовсім інша швидкість і масштаб захисту», – розповів голова держави.

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Втім, додав він, надання таких систем залежить наразі не від України, а «від політичних рішень, які можуть бути ухвалені в ключових столицях».

«Саме тому ця тема протиповітряної оборони стала ключовою сьогодні у виступі першої леді України перед Конгресом Сполучених Штатів Америки. Це було вперше в історії, коли перша леді робить таке звернення до Конгресу, і, безперечно, це честь для України, для всіх наших людей», – прокоментував Зеленський.

Він висловив, що Київ швидко отримає відповідь на свої запити.

Президент також прокоментував ситуацію на європейському енергетичному ринку, вказавши на помилку лідерів, які зробили Європу залежною від російського газу.

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«Україна завжди говорила, що Росію не можна сприймати як надійного постачальника газу. І якби до нашої позиції дослухалися раніше, то не довелося б шукати зараз екстрені способи заповнити дефіцит, який Росія штучно створює на ринку Європи», – припустив він.

Раніше 20 липня міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив передачу Україні ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS.