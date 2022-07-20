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Європейські експерти вимагають від Німеччини пришвидшити постачання зброї Україні

Ілюстраційне фото. Українські військовослужбовці їдуть на німецькій САУ Panzerhaubitze 2000 поблизу передової на Донбасі, 12 липня 2022 року

Майже сотня міжнародних експертів країн Східної Європи виступили з відкритим листом до уряду Німеччини, вимагаючи максимально прискорити і розширити постачання Україні сучасного важкого озброєння. Текст оприлюднило видання Focus Online.

Сподівання на те, що Європа зможе сприяти досягненню світу в Україні шляхом дипломатичних переговорів, автори письма вважають невиправданим.

Відкритий лист під назвою «Тяжке озброєння – зараз!» підписали 96 політологів, істориків і політиків. Він став відповіддю на звернення німецьких інтелектуалів, яке вийшло у червні в газеті Zeit під заголовком «Зупинити озброєння – зараз!»: у ньому вчені, публіцисти та діячі культури закликали німецький уряд не озброювати Україну, а домагатися мирного процесу дипломатичним шляхом.

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Автори нинішнього листа у відповідь критикують авторів попереднього за слабке розуміння політичних прагнень Москви, адже ніхто з них не є фахівцем зі Східної Європи.

Автори листа вважають, що Росія не готова до мирних переговорів, а її військова агресія щодо України є лише одним із проявів прагнення Володимира Путіна встановити гегемонію Росії у всьому східноєвропейському регіоні.

Вони згадують більш ранні претензії РФ на домінування в Молдові, Грузії, на Північному Кавказі, а також свідоцтва про ймовірні порушення російською владою та їх ставлениками прав людини в регіонах України, що контролюються Росією. Як наголошується в листі, єдиний спосіб зупинити російську агресію – протистояти їй, і Європа має допомогти в цьому Україні.

Ініціатор нового звернення, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд, у коментарі для Redaktionsnetzwerk Deutschland погодився, що переговори та припинення вогню рано чи пізно будуть необхідні, але зараз Україні потрібна саме важка зброя – якнайшвидше і якнайбільше. Він наголосив, що озброєння знадобиться їй і для безпеки у майбутньому, оскільки Україна ще довго не буде інтегрована у військові союзи.

Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000 від Німеччини у червні – через чотири місяці після початку повномасштабного російського вторгнення.

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