Європейські експерти вимагають від Німеччини пришвидшити постачання зброї Україні

Майже сотня міжнародних експертів країн Східної Європи виступили з відкритим листом до уряду Німеччини, вимагаючи максимально прискорити і розширити постачання Україні сучасного важкого озброєння. Текст оприлюднило видання Focus Online.

Сподівання на те, що Європа зможе сприяти досягненню світу в Україні шляхом дипломатичних переговорів, автори письма вважають невиправданим.

Відкритий лист під назвою «Тяжке озброєння – зараз!» підписали 96 політологів, істориків і політиків. Він став відповіддю на звернення німецьких інтелектуалів, яке вийшло у червні в газеті Zeit під заголовком «Зупинити озброєння – зараз!»: у ньому вчені, публіцисти та діячі культури закликали німецький уряд не озброювати Україну, а домагатися мирного процесу дипломатичним шляхом.

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Автори нинішнього листа у відповідь критикують авторів попереднього за слабке розуміння політичних прагнень Москви, адже ніхто з них не є фахівцем зі Східної Європи.

Автори листа вважають, що Росія не готова до мирних переговорів, а її військова агресія щодо України є лише одним із проявів прагнення Володимира Путіна встановити гегемонію Росії у всьому східноєвропейському регіоні.

Вони згадують більш ранні претензії РФ на домінування в Молдові, Грузії, на Північному Кавказі, а також свідоцтва про ймовірні порушення російською владою та їх ставлениками прав людини в регіонах України, що контролюються Росією. Як наголошується в листі, єдиний спосіб зупинити російську агресію – протистояти їй, і Європа має допомогти в цьому Україні.

Ініціатор нового звернення, експерт Стокгольмського центру вивчення Східної Європи Андреас Умланд, у коментарі для Redaktionsnetzwerk Deutschland погодився, що переговори та припинення вогню рано чи пізно будуть необхідні, але зараз Україні потрібна саме важка зброя – якнайшвидше і якнайбільше. Він наголосив, що озброєння знадобиться їй і для безпеки у майбутньому, оскільки Україна ще довго не буде інтегрована у військові союзи.

Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000 від Німеччини у червні – через чотири місяці після початку повномасштабного російського вторгнення.