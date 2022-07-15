Німеччина передала кілька десятків пікапів для ЗСУ – посольство

Німеччина передала Україні 80 пікапів для потреб Збройних сил України, повідомляє пресслужба посольства ФРН в Україні.

«За останні три тижні Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Чи були раніше подібні поставки, в посольстві не інформують.

У червні Україна отримала перші гаубиці Panzerhaubitze 2000, які Німеччина пообіцяла ще у квітні. Це перше озброєння, яке надав Берлін Україні.

1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна найближчим часом надасть Україні сучасні системи протиповітряної оборони. 16 червня, перебуваючи з візитом в Києві, він повторив про намір Берліна надати Україні «установки Iris, які будуть захищати цілі міста від повітряних нальотів». Коли очікувати цих поставок, невідомо.

Українська влада неодноразово заявляла, що українські міста потребують захисту від російських ракет.